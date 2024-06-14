Erzincan Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor

Erzincan Hayvan Pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda yapılan denetimlerde sağlık kriterlerine uygunluğu kontrol ederek hayvan sahiplerine uyarılarda bulunuyor. İl Müdürü Murat Şahin, kurbanlık hayvanlara yönelik kontrollerin yanı sıra sağlık taraması da gerçekleştirildiğini belirtti. Kurban Bayramı süresince denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

14.06.2024 12:26
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Kurban Bayramına sayılı günler kala Erzincan Hayvan Pazarında hareketlilik sürüyor. Pazarda arife günü hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Erzincan Hayvan Pazarında denetimlerini sürdürüyor. Hayvan pazarında yapılan denetimlerde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaşların sağlık kriterlerine uygunluğu, ve satışa sunulan hayvanların pasaport kontrolleri yapılarak hayvan sahiplerine uyarılarda bulunuluyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Pazarda bulunan satıcı ve alıcılarla görüşen İl Müdürü Şahin, Müdürlük olarak kurbanlık olarak satışa getirilen hayvanlara yönelik kontrolleri yaptıklarını belirtti. Şahin, "Şehrin giriş çıkışındaki yol kontrol noktalarında denetimler yapıyoruz. Burada ellerinde sağlık sertifikası ve sevk raporu olmayan hayvan sahiplerine izin vermiyoruz. Daha sağlıklı kurbanlıkların temin edilebilmesi için sağlık taraması gerçekleştiriyoruz" dedi.

İl Müdürü Murat Şahin, "Kurbanlık yapacağımız büyükbaş hayvanlarda kriterlerimiz, iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Süt dişlerini dökmüş hayvanlar yaşını doldurmuş kabul edilir ve bu hayvanlar kurban olabiliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise bir yaşını doldurmuş olması lazım. Bunları Tarım Cebimde uygulaması üzerinde küpe sorgulama menüsünden yaşını ve özelliklerini tespit etmek mümkün. Ayrıca, hasta olmaması lazım. Gebe hayvanların da özellikle kurban edilmemesi gerekiyor" dedi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, hayvan sağlığı ekiplerinin Kurban Bayramı süresince kurban kesim noktası olarak belirlenen yerlerde denetimlerine devam edeceklerini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor - Son Dakika
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