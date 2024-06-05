Erzincan İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Erzincan İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Aydoğdu, "Bizler hiç bir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden ilimize, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Birlikte beraber şehrimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi sorunlarının çözümü için çalışacağız." dedi. - ERZİNCAN