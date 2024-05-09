Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, yaz sezonu çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, yaz sezonu çalışmalarını anlattı

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, yaz sezonu çalışmalarını anlattı

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi toplantısında yaz sezonu için planladıkları projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Canpolat, meclis üyelerine destekleri için teşekkür etti.

09.05.2024 17:56
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Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısına katılarak İl Özel İdaresinin yaz sezonu için planladıkları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Genel Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresinin yaz sezonu için planladığı projelerden bahsederek yapılan çalışmalar hususunda da detaylı bilgilendirmede bulundu.

Canpolat, Erzincanlılara hizmet noktasında verdikleri destekler nedeniyle Meclis Başkanı Şireci ve meclis üyelerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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