Erzincan İliç'teki toprak kaymasıyla ilgili maden şirketinden açıklama - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki toprak kaymasıyla ilgili maden şirketinden açıklama

Erzincan İliç\'teki toprak kaymasıyla ilgili maden şirketinden açıklama

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesinden yapılan açıklamada, çalışanların ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliğinin ön planda olduğu vurgulandı. Olayın hemen ardından acil durum planının devreye alındığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verildiği belirtildi. Şeffaflık ilkesi gereği gelişmelerin sürekli olarak kamuoyuna aktarılacağı ifade edildi.

13.02.2024 17:11
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Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasına ilişkin maden şirketinden açıklama yapıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 9 kişinin toprak altında kaldığını belirtilen kayma ile ilgili maden şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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