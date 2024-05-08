Erzincan'ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

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Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan 'Huzur İçin Erzincan' projesi kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Köy muhtarları da projeden memnuniyetlerini dile getirdi.

08.05.2024 07:59
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Erzincan'ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu.

Erzincan Valiliği Sosyal Medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; " Sizin gözünüz ulağınız olmaya karalıyız. Gece, gündüz, uzak, yakın, yaz, kış demeden. Biz her şeyden önce sizin huzurunuz ve güvenliğiniz için varız. Proje kapsamında Erzincan il merkezine bağlı 59 köyün tamamında gece görüş ve yapay zeka destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. İlçelerde de kurulum devam ediyor. Teknolojinin tüm imkanları sizin için görevde. Can Erzincan'da asayiş Berkemal" denildi.

Erzincan Merkez Hancı Çiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin yaptığı konuşmasında; "Köyümüze Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatları ile proje kapsamında yıllardır beklediğimiz gece görüş ve yapay zeka destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. Valimize çok teşekkür ederiz. Malumunuz köylerimizde ki en büyük sıkıntı hayvan hırsızlıklarına karşı büyük bir önlem alınmış oldu. Bundan dolayı köylülerimiz çok memnun ve kendilerini daha iyi güvende hissediyorlar." dedi.

Saztepe köyü Muhtarı Talat Doğan ise kameraların takılmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek, "Köyümüze giren çıkanı görüyoruz, hırsızlık olayı olduğu zaman onu belirleyebiliyor ve buluyoruz. Yola çıkan hayvanın kime ait olduğunu görüyoruz, çok güzel bir sistem. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Uluköy köyü Muhtarı Kenan Okumuş da köye kurulan kamera sistemlerinden dolayı teşekkür ederek, "Köyümüzde ki hayvan hırsızlıklarına karşı alınabilecek tedbirler açısından beklediğimiz bir projeydi. Projeyi tamamladıkları ve köyümüze getirdikleri için Valimiz Hamza Aydoğdu'ya Vali Yardımcımız ve İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'a birlik müdürümüze köyüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu - Son Dakika

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