Üye Girişi
Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

27.01.2022 16:54
Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın kanaat önderlerinden hattat Rafet Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın kanaat önderlerinden hattat Rafet Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'da katıldı.

Bir süredir ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları yaşayan hattat, ressam Rafet Kavukçu (93) dün hayatını kaybetti. Kavukçu'nun cenazesi bugün Terzibaba Camisinde ikindi vakti kılındı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, Rafet Kavukçu'nun ailesi ve çok sayıda cemaat katıldı.

Erzincan Müftüsü Burhan Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Binali Yıldırım bir konuşma yaptı.

Yıldırım, "Erzincan bugün bir değerini son yolculuğuna uğurluyor. Deprem yaşamış, göçük altında kalmış ve ömrünü ilime adamış şehrimizin yetiştirdiği bir alimi uğurluyoruz. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Dolayısıyla bütün ömrünü eğitimle, dini diyaneti gençlerimize öğreterek, rabbimizin emrettiği ölçülerde yaşayarak geçiren çok değerli büyüğümüz, kanaat önderimiz Rafet ağabeyimiz bu uğurda çeşitli çilelerde çekmiştir. 80 darbesinden o da nasibini almış bir süre tutuklu kalmıştır" dedi.

Kavukçu'nun cenazesi Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı         
16:45
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:36 Son Dakika: Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kaldı
16:35 Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti
16:33 Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor
16:31 Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement