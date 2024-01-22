Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde etkili oldu. Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da Ahmediye geçidinde Karayolları ekiplerini ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarını yerinde gördü. Ekiplere işlerinde kolaylık diledi.

" Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekleniyor"

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.