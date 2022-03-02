Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu - Son Dakika
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Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

02.03.2022 07:13

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi, kent merkezinde ise yağmur yağışı etkili oldu.

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi, kent merkezinde ise yağmur yağışı etkili oldu.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Erzincan- Sivas kara yolu üzeri 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kar yağışı maddi hasarlı kazaları da beraberinde getirdi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

'Kar yağışı etkisini artıracak'

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Ekipler, meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu
Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu
Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

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Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! Yüksek kesimlerde kar ve tipi Yüksek kesimlerde kar ve tipi

Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu - Son Dakika


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