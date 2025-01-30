Erzincan Kent Konseyi Başkanlığı\'na Mustafa Çağatay Çağan Seçildi

Erzincan Kent Konseyi Başkanlığına Mustafa Çağatay Çağan seçildi.
Erzincan Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda Hikmet Köksal, Erzincan Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Avukat Mustafa Çağatay Çağan'a görevi devretti. - ERZİNCAN
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