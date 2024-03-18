Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri İftar Buluşmaları Düzenliyor

Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri il koordinatörlüğünün Ramazan ayı faaliyetlerinden biri olan "iftar buluşmaları" gençlik merkezlerinde başladı.
Gülabibey Gençlik Merkezi'nin inşa edildiği 2019 yılından bu yana bir gelenek haline gelen ve bugüne dek binlerce öğrenci için kurulan sofralar, bütün bereketi ile devam ediyor. İftar saatinde gençlik merkezinde buluşan üniversite öğrencileri, gençlik merkezi görevlilerinin rehberliğinde çeşitli sosyal ve manevi faaliyetler akabinde, yer sofrasında bir araya geldiler.
İftar buluşmasından sonra teravih namazı için Terzibaba camisine giden öğrenciler, İl Müftüsü Muharrem Gül ile de selamlaşıp hasbihal ettiler.
Yapılan bu tarz faaliyetlerden memnun olan gençler, açtıkları sofralardan dolayı Erzincanlı hayırseverlere, fedakarca hizmetlerinden dolayı gençlik hizmetleri çalışanlarına ve gençlik adına yapılan tüm faaliyetlerden dolayı il müftüsünün şahsında Erzincan İl Müftülüğüne teşekkürlerini ifade ettiler. - ERZİNCAN
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