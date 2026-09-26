Erzincan Müftüsü Fakirullahoğlu il dışı tayini nedeniyle veda programıyla uğurlandı

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu için veda programı düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birim amirleri katıldı.

2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile il dışına tayini çıkan Müftü İsmail Fakirullahoğlu'na, Erzincan'daki görev süresince yaptığı çalışmalar ve kente sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Vali Aydoğdu, Fakirullahoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.