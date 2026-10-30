Erzincan Tercan\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Erzincan Tercan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçede düzenlenen programda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Kaynak: İHA
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