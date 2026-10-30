Erzincan Tercan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Erzincan Tercan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Erzincan Tercan\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçede düzenlenen programda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA
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