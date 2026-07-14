Başkan Tanoğlu: 15 Temmuz'da Millet Destan Yazdı - Son Dakika
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Başkan Tanoğlu: 15 Temmuz'da Millet Destan Yazdı

Başkan Tanoğlu: 15 Temmuz\'da Millet Destan Yazdı
14.07.2026 15:47
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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin o gece demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihi bir destan yazdığını belirtti. Tanoğlu, birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu vurgulayarak, milletin kenetlendikçe hiçbir gücün kardeşliği bozamayacağını ifade etti ve 15 Temmuz şehitleri ile gazilerini andı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete ve milli iradeye sahip çıkarak tarihi bir destan yazdığını belirtti.

Tanoğlu, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gece olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Milletin o gece canı pahasına vatanını, devletini ve demokrasisini savunduğunu vurgulayan Tanoğlu, kadın, erkek, genç ve yaşlı milyonlarca vatandaşın sokaklara çıkarak Türkiye'nin sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu belirten Tanoğlu, şunları söyledi:

"Milletimiz, kökeni ve görüşü ne olursa olsun omuz omuza vererek hainlerin tüm planlarını boşa çıkarmıştır. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bu ülkenin kardeşliğini bozamayacaktır. Bizim kenetlenmemiz, bu vatana göz dikenlerin önündeki en büyük engeldir."

Tanoğlu, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere minnet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin geleceği için milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkati çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tanoğlu: 15 Temmuz'da Millet Destan Yazdı - Son Dakika

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