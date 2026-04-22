Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "23 Nisan millet egemenliğinin simgesidir"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tanoğlu, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'nin, millet iradesinin tecelli ettiği ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Tanoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı gün, dünya üzerinde çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek millet olmamızın haklı gururunu yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tanoğlu, TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, çocukların ülkenin aydınlık geleceği olduğunu kaydetti.

Çocukların bilimin ışığında, milli ve manevi değerlere bağlı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Tanoğlu, başta Atatürk olmak üzere birinci meclisin kahraman üyelerini ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Tanoğlu, mesajının sonunda tüm çocukların bayramını kutladı. - ERZİNCAN