Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ile üyeler arasında yeni iş fırsatlarının oluşturulması hedefiyle Kardeş Oda Protokolü imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen protokol törenine Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende söz alan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bugün şehirlerin ekonomik rekabette giderek daha çok öne çıktığını dile getirerek şehirler arası iş birliğinin önemine işaret etti. Artık dünyada ülkelerden ziyade şehirlerin yarıştığını söyleyen Başkan Gülsoy; "Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle ekonomik gelişme, iş birlikleri ve projeler konusunda ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kardeş odamızla hem bilgilerimizi hem de kültürümüzü paylaşacağız. Erzincan ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projelere vesile olacak" dedi. Gülsoy, protokolün yeni iş birliklerine ve ticari ortaklıklara zemin hazırlayacağına inandığını belirterek Erzincan ile kardeş olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti; karşılıklı belirlenen sektörlerde iş fırsatlarının değerlendirilmesi ve üyeler arasında ticari bağlantıların kurulması için sektörel çalışmalar yürütmeyi planladıklarını kaydetti. Karşılıklı ziyaretler sayesinde her iki odanın bilgi birikiminden ve tecrübelerinden daha çok yararlanılacağını belirten Gülsoy, birlikteliğin karşılıklı dayanışmayı artıracağını söyleyerek; "Birbirimize destek oluruz. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğimizin ilelebet daim olmasını diliyorum"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, imzalanan protokolün şehirler ve oda üyeleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak Kayseri'nin ticaret ve sanayideki güçlü konumuna dikkat çekti. Tanoğlu; "Kayseri'nin ticaretini ve sanayisini geçmişten beri biliriz. Bu birliktelikte Allah'ın izniyle atacağımız bu imzanın kardeşlik imzası olarak ilelebet daim olmasını diliyorum. Rabbim yatırımlarımızı, ticaretimizi bereketli ve helal bir şekilde kılsın inşallah. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Kayseri Ticaret Odası ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.