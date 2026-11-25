Erzincan tulum peynirinin üretim ve pazarlama sorunları toplantıda masaya yatırılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan tulum peynirinin üretimden pazarlamaya uzanan süreçteki sorunları, düzenlenecek paydaş toplantısında ele alınacak. 2 Aralık 2026'da Aziris Hotel'de yapılacak toplantıda dört tematik masada çözüm önerileri ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.
Erzincan'ın coğrafi işaretli yöresel ürünlerinden tulum peynirinin üretim ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla bir paydaş toplantısı düzenlenecek.
Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında yapılacak toplantıda, Erzincan tulum peynirinin üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte karşılaştığı sorunlar masaya yatırılacak.
2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 13.00-17.00 arasında Aziris Hotel Toplantı Salonu'nda yapılacak toplantıda, sektörün gelişimine dair çözüm önerileri ve iş birliği imkanları dört tematik masa etrafında değerlendirilecek.
Tulum peynirinin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ürüne katma değer kazandırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması konularının toplantıda ele alınması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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