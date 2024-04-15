Erzincan, Turizm Atlasında Parlayan Bir Yıldız Olma Yolunda İlerliyor

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Erzincan, turizm atlasında parlayan bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Turizmin kültürler arasında bir köprü görevi görerek dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparak bir bölgenin ruhunu canlandırdığını kaydeden Vali Aydoğdu, Turizm Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"15-22 Nisan arasında kutladığımız Turizm Haftası, bu benzersiz köprünün taşlarını daha da sağlamlaştırma fırsatı sunar. Ülkemiz, doğal harikaların ve tarih öncesi zamanlardan kalan anıtların bir mozaik tablosu gibi sergilendiği, zengin kültürel mirasa sahip bir sanat galerisidir. Turizm, bu galerinin koridorlarında dolaşan ziyaretçilere rehberlik eden bir ışık gibidir; özellikle son yıllarda ülke ekonomimizin parlayan yıldızı haline gelmiştir.

Erzincan'ımız da bu zengin tarih sahnesinde önemli bir rol oynadığını gururla belirtmek isterim. Bu topraklar, geçmişin yankılarını taşıyan Mama Hatun Kervansarayı, Kemah Kalesi, Kemaliye Evleri ve Altıntepe'nin antik şehir kalıntıları gibi sayısız tarihi mekanın yanı sıra Girlevik Şelalesi, Dumanlı Yaylası, Karanlık Kanyon gibi doğal güzelliklerle süslenmiş bir kültür bahçesidir. Ergan Dağı Kayak Merkezi ise devletimizin büyük destekleriyle turizm çiçeğimizin en nadide tomurcuğu olarak açılmıştır.

Bu toprakların dokusunu daha da renkli hale getiren, hem kamu hem de özel sektörün özverili çabalarıyla, Erzincan, turizm atlasında parlayan bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dağının serinliği, tarihine işlenmiş hikayeleri, kayak merkezinin beyaz örtüsü ve damak çatlatan yöresel lezzetleriyle adeta bir turizm cennetidir. Şehrimizin bu zenginliğine katkı sunan her bir ferdi, kendi alanlarında üstün birer kahramandır.

Erzincan'ı turizmin zirvesine taşıma yolculuğumuzda, yerli ve yabancı yatırımcıların ve özel sektör temsilcilerinin desteğini büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bu müstesna yolculukta, şehrimizi dünyanın dört bir yanından misafirlerimize açık bir davetiyeye dönüştürmek için birlikte çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, turizm sektörümüzün yıldızlarını daha da parlatacak her bir bireye minnettarlığımı sunuyorum. Turizm Haftası vesilesiyle, bölgemizin ve ülkemizin turizmdeki parlayan yüzü olmaya devam edeceğimize olan inancımı yineliyor, bu yolculukta hep birlikte yürüyeceğimiz nice başarılı yıllar diliyorum." - ERZİNCAN