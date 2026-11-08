Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Şeyma Sudaş ile nikâhla dünyaevine girdi - Son Dakika
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Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Şeyma Sudaş ile nikâhla dünyaevine girdi

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Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Şeyma Sudaş ile nikâhla dünyaevine girdi
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Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Şeyma Sudaş ile nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. Tören Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapıldı, nikâhı Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı.

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Şeyma Sudaş ile düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı.

Nikah törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Canpolat ve Sudaş aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olarak Canpolat ve Sudaş ailelerini tebrik etti.

Nikah töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Mehmet Emre Canpolat ve Şeyma Sudaş çiftine mutluluk dilekleri iletildi.

Kaynak: İHA
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