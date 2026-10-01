Erzincan Valisi Aydoğdu, ilçe projelerini görüşüp vatandaş odaklı hizmet istedi - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, ilçe projelerini görüşüp vatandaş odaklı hizmet istedi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, ilçe projelerini görüşüp vatandaş odaklı hizmet istedi
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Erzincan Valisi Aydoğdu başkanlığındaki toplantıda kaymakamlar ve vali yardımcıları, altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımları ile ilçe projelerini değerlendirdi. Aydoğdu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesini ve taleplere hızlı çözüm istedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmet yatırımları değerlendirildi. İlçelerde devam eden projeler hakkında vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla yürütülmesi, sahadaki çalışmaların yakından takip edilmesi ve vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretilmesi talimatını verdi.

Kaynak: İHA
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