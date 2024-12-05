Erzincan Valisi Aydoğdu, Özel İdare Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Özel İdare Atölyesini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, Özel İdare Atölyesini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer yetkililerle birlikte İl Özel İdaresi atölye birimini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlara teşekkür etti.

05.12.2024 07:43  Güncelleme: 07:44
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte İl Özel İdaresi atölye birimini ziyaret ettiler.

Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Özel İdare birim amirleri ve atölye ekibi ile bir araya gelen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, özverili çalışmalarından dolayı Özel İdarenin tüm çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Aydoğdu, Özel İdare Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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