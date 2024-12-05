Erzincan Valisi Aydoğdu, Özel İdare Atölyesini Ziyaret Etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte İl Özel İdaresi atölye birimini ziyaret ettiler.

Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Özel İdare birim amirleri ve atölye ekibi ile bir araya gelen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, özverili çalışmalarından dolayı Özel İdarenin tüm çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi. - ERZİNCAN