Erzincan Valisi Aydoğdu, Şehit Eren Öztürk\'ün Ailesini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolüyle birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Sevda Öztürk ile bir süre hasbihal eden ve evladı Muhammed'e hediyeler veren Vali Aydoğdu, "Şehitlerimiz; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için, ay yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman inmesin, ezanımız susmasın diye canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların aziz hatıraları, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak. Bizler, şehitlerimizin emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkacağız ve onların yanında olacağız." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve tüm şehitler için dualar edilmesinin ardından Vali Hamza Aydoğdu, şehidin ailesine Türk Bayrağımızı hediye etti. - ERZİNCAN