Erzincan Valisi Beşsaray Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Beşsaray Köyü'nü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Beşsaray Köyü\'nü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanının yanı sıra çeşitli protokol üyeleri ile birlikte Beşsaray köyünü ziyaret etti. Ziyarette, köy sakinleriyle bir araya gelinerek sorunlar dinlendi ve yürütülen halı saha çalışmaları yerinde incelendi.

04.11.2024 19:20  Güncelleme: 19:21
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Beşsaray köyünü ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mülkiye Müfettişleri Hayatı Taştan ve Abdulkerem Abbasoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan'da çekimleri devam eden Cinlerin Düğünü isimli filmin Yönetmeni Ferit Karahan ve teknik ekibi, bazı birim amirleri ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte, merkeze bağlı Beşsaray köyünü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Beşsaray Köyü Cem Evi'nde, kanaat önderlerinden Ahmet Uğurlu Dede ve köy sakinleriyle bir araya gelerek, bir süre hasbihal eden Vali Aydoğdu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, köyde yapımı devam eden halı saha alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Beşsaray Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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