Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 81 ilin katıldığı Yurt Güvenliği VKS toplantısında yer aldı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 81 ilin katıldığı Yurt Güvenliği VKS toplantısında yer aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 81 ilin katıldığı Yurt Güvenliği VKS toplantısında yer aldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında düzenlenen Yurt Güvenliği Video Konferans Sistemi toplantısına katıldı. Toplantıda, 81 ilin katılımıyla yurt güvenliğine ilişkin çalışmalar ve ilgili kurumların yürüttüğü konular değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, illerdeki yurt güvenliğine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri de katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile yurt güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 81 ilin katıldığı Yurt Güvenliği VKS toplantısında yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 81 ilin katıldığı Yurt Güvenliği VKS toplantısında yer aldı - Son Dakika
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