Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Kadınların huzur ve güven içinde yaşamaları önceliğimiz

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Erzincan'da, kadınlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları, bizler için en öncelikli meselelerden biridir" dedi.

Vali Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, tarihi süreçte kadınları baş tacı yapmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Anne, eş ve evlat rollerinde, kadının güçlü, eğitimli ve özgüvenli olması toplumun ve nesillerin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşır.

Kadınlarımızın tarih boyunca yaşamın her alanında sergiledikleri başarılar, medeniyetimizin inşasında erkeklerle eşdeğerde bir emeğin olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, sadece Kemah'ta Melikgazi'yi değil, aynı zamanda Tercan'da Mama Hatun'u da anıyoruz.

Halide Edip kadını tasvir ederken şöyle der: "Kadınların üç mühim vazifesi vardır: Aileyi tanzim, nesli temin ve evladı talim." Bu söz, kadınların sadece aile içinde değil, aynı zamanda toplumun temel yapı taşlarından biri olarak önemli bir sorumluluğu bulunduğunu vurgular.

Erzincan'da, kadınlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları, bizler için en öncelikli meselelerden biridir. Bu bilinçle, devletimizin ve şahsımın üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını teşvik eden politikalar geliştiriyor, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsiyoruz. Erzincan'ımızda her bir kadının, hayallerini gerçekleştirebilmesi, toplumsal hayatta aktif bir rol üstlenebilmesi için gerekli zemini hazırlamak bizim en büyük gayemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - ERZİNCAN