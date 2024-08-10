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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu köy ziyaretleri yaparak vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve kurum amirleriyle birlikte merkeze bağlı Pınarönü, Değirmenköy, Kılıçkaya, Ergan ve Gölpınar köylerini ziyaret etti. Köy sakinleriyle istişarelerde bulunan Vali Aydoğdu, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından belirtilen sağlık ocağı, sulama kanallarının onarımı, arazi yollarının kumlanması, çocuk oyun parkı, içme suyu ve mera ıslahı gibi talep ve sorunları dinleyerek taleplerin yerine getirilmesi sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimatlar verdi. - ERZİNCAN