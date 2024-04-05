Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Kadir Gecesi için mesaj yayınladı

Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Kadir Gecesi, Erzincan'ımıza, yüce milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve güzellikler getirsin" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zamanın ruhu, içinden geçtiğimiz olayların ehemmiyetiyle birlikte anlam bulur ve değer kazanır. Mübarek Ramazan ayının huzur dolu atmosferinde, ilahi lütufların sağanak sağanak yağdığı zaman dilimlerinden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzuru içerisindeyiz.

5 Nisan Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece, Kadir gecesini idrak edeceğiz. Kadir gecesi, Cenabı Hakk'ın "Oku!" emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesidir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir.

Yüce Rabbimiz, Kadir suresinde, bir ömre bedel bu mübarek gecenin kıymetini bizlere şöyle haber vermektedir: "Biz Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim'in benzersiz mesajlarını derinlemesine anlamak, onları hayatımıza yansıtmak, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'i örnek almak, bu iki muazzam kaynağın bizlere gösterdiği fazilet yoluyla yaşamak ve her türlü kötülükten uzak durmak için mukaddes bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu geceden, onun feyz ve bereketinden tam anlamıyla yararlanmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattır.

Akıl ve vicdanın rehberliğinde, kendimize dönüp nefis muhasebesi yapmalı, davranışlarımızı gözden geçirip bu gecede yaptığımız ibadet ve hayırlı işleri hayatımızın her anına yayma azmi göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, rabbimizin af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, duaların ve niyazların kabul olduğu bu mübarek gecenin, Erzincan'ımızın manevi atmosferini, halkımızın kalbini ve ruhunu aydınlatmasını dilerim. Kadir Gecesi'nin Erzincan'ımıza, yüce milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ederken, Filistin'deki kardeşlerimizin de üzerine esenlik ve huzur yağmasını, zorluklarının hafiflemesini, dualarının kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZİNCAN