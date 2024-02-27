Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı işletmesi, Türk Kızılay'ının kan ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kurtarma ve yangınla mücadele temel eğitimine katılan personelce kan bağışında bulundu.

27.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
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Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için ülke genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Türk Kızılay'ı, her geçen gün kurumsal destekçi sayısını da artırıyor. Bunlardan biri de Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı işletmesi oldu.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Havacılık Akademisi tesislerinde 5 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında toplam 68 ARFF personelinin katılımıyla düzenlenmekte olan kurtarma ve yangınla mücadele temel eğitimine katılan personelce Kızılay Erzincan Şubesi Kan merkezine kan bağışında bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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