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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Kasım Ayında 25 Bin 174 Yolcu - Son Dakika
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Kasım Ayında 25 Bin 174 Yolcu

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 25 bin 174 yolcu ağırlandı. Ayrıca, 178 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi ve 198 ton kargo, posta ve bagaj yükü taşındı. 2023 yılının ocak-kasım aylarında ise toplamda 366 bin 69 yolcu, 2 bin 786 uçak trafiği ve 3 bin 71 ton yük trafiği kaydedildi.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı\'ndan Kasım Ayında 25 Bin 174 Yolcu
20.12.2023 - 08:34,
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 25 bin 174 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 25 bin 174 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 178 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 198 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının ocak- kasım aylarında toplam 366 bin 69yolcu, uçak trafiği 2 bin 786, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 71 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Kasım Ayında 25 Bin 174 Yolcu - Son Dakika
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