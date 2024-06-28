Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Balon Uçurdu - Son Dakika
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Balon Uçurdu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek için balon uçurdu. Törende, Filistin bayraklı atkı ve kefiye takan öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Albayrak, Gazze'deki duruma dikkat çekerek adaletin sağlanmasını beklediklerini belirtti. Mezuniyet töreninin ardından öğrenciler, Filistin bayrağı renklerindeki balonları gökyüzüne gönderdi.

28.06.2024 17:53
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek için balon uçurdu.

Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda yüzlerce tıp fakültesi mezunu öğrenci, aileleriyle birlikte mezuniyetin gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Bazı öğrenciler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin bayraklı atkı ve kefiye taktı. "Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart dikkat çekti.

Mezuniyet töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Albayrak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına artık dur denilmesini bekliyoruz. Geçmişte insanları katleden Hitler benzeri kişi ve devletler nasıl yargılandıysa bunlar da yargılanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Diploma töreni bitiminden sonra öğrenciler hep birlikte havaya kep attı. Bu arada öğrenciler ellerindeki Filistin bayrağı rengi olan siyah, yeşil, kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Doktor Ahmet Elfeki, Gazze ve Filistin'deki yaşananlara dikkat çekmek ve özgürlüklerine destek için gökyüzüne balon gönderdiklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Balon Uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Balon Uçurdu - Son Dakika
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