Erzurum-Bayburt Sınırında Uçak Kazası: Ekipler Enkaz Arayışında

Erzurum- Bayburt Rize sınırlarında düştüğü açıklanan tek motorlu uçağın enkazını bulmak için ekipler seferber oldu.

Erzurum'un İspir ve Pazaryolu ilçelerinde çok sayıda AFAD, UMKE. 112 ve İtfaiye ekipleri arazideki arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Karataş Mahallesi ile Büyükdere (Gociktor) arasında sinyal alındığı için çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Bölgedeki köylüler uçağın alçak seviyeden uçuş yaptığını gördüklerini belirterek uçağın dağlık alanda düşmüş olabileceğini söyledi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.15 sularında, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye gitmekte olan, TCRTO tescil numaralı özel bir jet uçağının Bayburt-Rize-Erzurum il sınır hattında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar ulaşmıştır. İhbarın alınmasının hemen ardından; Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalara: Erzurum AFAD ekiplerinden 23 dağcı personel, 5 araç ve 1 adet gece görüşlü termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE ekibi, 3 doktor (biri 112 Acil Başhekimi), 12 sağlık personeli olmak üzere toplam 15 sağlık çalışanı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve ilçe emniyet birimlerinden destek ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı: 2 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timi - 25 personel, 1 Asayiş Komando Timi-12 personel, 2 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi - 8 personel, 1 Sualtı Arama ama Kurtarma (SAK) Ekibi - 4 personel, 2 İstihbarat Unsuru-6 personel, 1 İz Takip Timi - 1 arama köpeği ile birlikte, 1 Arama Kurtarma Timi-1 arama köpeği ile birlikte, 5 Asayiş Timi - 23 personel katılım sağlamaktadır.

Arama-kurtarma faaliyetleri, termal ve gece görüş kameralarına sahip drone ve hava araçlarının desteğiyle zorlu arazi koşullarında yoğun bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir" denildi. - ERZURUM