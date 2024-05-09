Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den hayvan dostlarına destek - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den hayvan dostlarına destek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den hayvan dostlarına destek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki can dostlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

09.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'daki her can bize emanet" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum ve bölgeye hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Barınağı Merkezi'nin, gerek sunduğu hizmet ve gerekse de standartların üzerinde olan altyapısıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en etkin kurumlarının başında geldiğini hatırlatarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde hayatı paylaştığımız can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için sıcacık sevgimiz ile yanlarındayız. Hayvan dostlarımızı beslemeye ve sağlıklarını kontrol etmeye büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde barınan sevimli dostlarımızın tedavi ve bakım ihtiyaçlarını titizlikle sürdürüyoruz. Her an, her durumda dostlarımızın yanındayız." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den hayvan dostlarına destek - Son Dakika

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