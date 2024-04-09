Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu vurguladı.

09.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:04
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularımızın dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu vurguladı. "Bayramımız şen, gönüllerimiz gülşen olsun! Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun! Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın inşallah!" diyen Sekmen, şunları kaydetti: "Bayram; neşe ve sevinç günü demektir. Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerinin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim. Kimsesizlerin yardımına koşalım. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. Bayramımız mübarek olsun! Yüce Allah, bizleri daha nice bayramlarda buluştursun, bir araya getirip coştursun; yüreklerimizi ferahlık, zihinlerimize de berraklık versin. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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