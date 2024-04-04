Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Mazbatasını Aldı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına üçüncü kez seçilen AKP'li Mehmet Sekmen mazbatasını aldı. Sekman, " Halkımızın teveccühü ile büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış bulunuyoruz. Şu anda mazbatamı aldım. Şehrime, halkıma tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına üçüncü kez seçilen AKP'li Mehmet Sekmen mazbatasını aldı. Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Mehmet Sekmen'i, mazbatasını almak için geldiği Erzurum Adliyesi'nde AKP Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yöneticiler, AKP il ve ilçe yöneticileri de yalnız bırakmadı.

Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen tören sırasında konuşan AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Küçükoğlu, "Kaldığımız yerden, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini umutlarını artırmak için durmadan ve yorulmadan Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu milletimizin takdirini başımızın üstünde tutuyoruz" diye konuştu.

"İNSANIMIZA DOKUNAN HİZMETLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Sekmen ise yeni dönemde özellikle sosyal belediyecilik noktasındaki projelere ağırlık vereceklerini belirtti. Sekman, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhur İttifakı olarak seçime girmiştik. Halkımızın teveccühü ile büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış bulunuyoruz. Şu anda mazbatamı aldım. Şehrime, halkıma tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu görevi halkımıza hizmet etmek üzere üstlenmiş bulunuyoruz. Erzurum tarihinde üçüncü dönem belediye başkanlığını kazanan ilk kişi oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte ikinci kez seçilen merkez ilçelerden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'da mazbatalarını aldı. Erzurum'un merkez üç ilçesinden Aziziye ilçesini ise 20 yıl sonra YRP adayı Emrullah Akpınar kazanmıştı.