Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı ikinci toplantısını gerçekleştir.

Şehrin geleceğini ilgilendiren önemli konuları istişare ettiklerini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisimizin bugünkü oturumuna iştirak ederek, şehrimizin geleceğini ilgilendiren pek çok önemli konuyu istişare ettik. Erzurum'un her alanda gelişmesi, kalkınması ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ortak akıl ve birlik ruhuyla alınan her karar, şehrimizin yarınlarını daha da güçlü kılacaktır. Görüş ve önerileriyle toplantımıza katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, aldığımız kararların Erzurum'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM