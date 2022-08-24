Büyükşehir'den yeni bir makine parkı hamlesi daha - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir'den yeni bir makine parkı hamlesi daha

24.08.2022 13:43
Büyükşehir'den yeni bir makine parkı hamlesi daha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15. Araç Filosu için harekete geçti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15. Araç Filosu için harekete geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mercedes Benz Türk A.Ş. ile bir araya gelerek 15. Araç Filosu için 27 kamyonun alım sözleşmesini imzaladı.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15. Araç Filomuz için gerekli çalışmalara başladık. Bu çerçevede 27 kamyonun sözleşmesini imzaladık. Yılsonunda yeni filomuzu da kamuoyuna tanıtacağız" dedi. Makine parkının önemine vurgu yapan Sekmen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık bin yeni aracı Belediyemizin filosuna dahil ettik. Bugün gelinen noktada metropol şehirler arasında en güçlü ve en geniş makine parkına sahibiz" kaydını düştü.

Toplu ulaşım konusuna da dikkati çeken Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki günlerde 10 yeni otobüsü Büyükşehir'in filosuna dahil etmiştik. Bu kez de 20 otobüs siparişi daha verdik. Bununla beraber 27 kamyonun da sözleşmesini imzaladık. Halkımızın toplu taşımada huzur ve refahı için elimizden geleni yapmaktayız. Gerek güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım için gerekse de modern belediyecilik hizmetlerimiz için makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı Ağrı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Tragger, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den yeni bir makine parkı hamlesi daha - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den yeni bir makine parkı hamlesi daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement