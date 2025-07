Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19\'uncu Araç Filosunu Hizmete Soktu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19'uncu araç filosunu yaptığı törenle hizmete soktu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda araçlar için yapılan açılış töreninde Mehteran Takımı gösteri yaptı. Sadece bir araç filosunun açılışını yapmadıklarını; aynı zamanda bu ekonomik süreçte de AK Belediyeciliğin, Cumhur İttifakıyla nasıl hizmet ürettiğini deklare ettiklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, "Çünkü biz, 'önce insan' dedik. Çünkü biz, 'önce hizmet, önce memleket' dedik. 'Çünkü biz bu aziz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' dedik. ve bu anlayışla, bugüne kadar ne söz verdiysek tuttuk; ne hayal kurduysak gerçeğe dönüştürdük. Evet 12 yıl boyunca sadece şehir merkezine değil, ilçemize, mahallemize, mezramıza kadar her bir noktaya dokunduk, her bir insanımıza ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Bu buluşma, 'Erzurum'a sözümüz var' diyerek çıktığımız kutlu yolculuğun, bir kez daha ete kemiğe büründüğü andır" diye konuştu.

"Sadece bugünü değil, yarını da planladık"

Şimdiye kadar ürettikleri 19 araç filosunun, gönül belediyeciliğinin, millete adanmışlığın, gayretin, çaba ve özverinin en güçlü şahidi olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü, "Zira biz sadece yolları değil, gönülleri de imar ettik. Bugün, burada sergilenen araçlar; bizim milletimize verdiğimiz sözün teminatıdır. Unutmayınız ki bu şehir, hizmetin en güzelini hak ediyor. Bu aziz millet, emeğin en dürüstünü, gayretin en samimisini hak ediyor. Biz de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla her adımımızı bu anlayışla attık, her işimizi bu inançla yaptık. Şehrimize kazandırdığımız her bir yatırım ile birlikte ekonomik süreçlerde mali disiplinle nasıl hizmet ürettiğimizi işte gördüğünüz gibi kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşte Gönül Belediyeciliği budur kardeşlerim. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dedik ki; 'Bu şehir geri kalmayacak. Bu şehir hizmetle büyüyecek. Bu şehir kalkınacak' Çok şükür bugün geldiğimiz noktada, bu sözümüzü bir bir tutmanın huzurunu yaşıyoruz. Sadece bugünü değil, yarını da planladık. ve inşallah bu filomuzla birlikte, Erzurum'un her bir köşesine daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü hizmet götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Erzurum artık Türkiye'nin yükselen yüzü"

Hizmete alınan araçların, çevreci, modern ve yüksek teknolojiyle donatıldığını hatırlatan Başkan Sekmen, "Karla mücadeleden temizlik hizmetlerine, yol bakımından sosyal destek lojistiğine kadar birçok alanda kullanılacak bu yeni araçlarımız, belediyecilikte gücümüze güç katacaktır. Bugün burada atılan bu adım, sadece bir belediye faaliyeti değil; bir medeniyet tasavvurunun göstergesidir. Bizim inancımıza göre temizlik imanın yarısıdır. Bizim kültürümüzde şehir, yaşayan bir ruhtur. O ruhu beslemek, o ruha nefes vermek bu hizmetle mümkün olur. Erzurum artık sadece bir Doğu Anadolu şehri değil; Erzurum artık Türkiye'nin yükselen yüzü, örnek belediyeciliğin merkezi, akıllı şehircilik anlayışının öncüsüdür. Altyapısıyla, üstyapısıyla, parklarıyla, yollarıyla, yatırımlarıyla, vizyon projeleriyle, kültür ve spor tesisleriyle, sosyal belediyecilikteki öncü rolüyle adeta bir dönüşüm yaşamaktadır. İşte bu dönüşüm 12 yıldır devam etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler araçları inceledi ve bilgi aldılar.

Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer davetliler katıldı. - ERZURUM