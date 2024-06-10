Erzurum Büyükşehir Belediyesi İlköğretim Çağındaki Çocuklara Trafik Eğitimi Veriyor

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi veriyor.

Olimpiyat Parkı'nda özel olarak kurulan trafik eğitim pistinde, araç ve yaya güvenliği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ulaşım ve trafik ışıkları hakkında da özel bir kursa tabi tutuluyor. Böylece Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Son olarak Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldığı eğitim de dolu dolu geçti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen projede çocukları trafik bilinciyle yetiştirerek uygulamalı trafik güvenliği eğitimleri veriliyor. Trafik polislerinin yakın ilgisi karşısında mutlu olan çocukları pistten ve eğitim alanından almak ise oldukça zor oluyor. - ERZURUM