Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek'ten yeni hizmet binası açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek'ten yeni hizmet binası açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek\'ten yeni hizmet binası açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, yeni hizmet binasının inşaatının son durumu hakkında açıklama yaptı. İnşaatın planlanan sürede tamamlanacağı umuluyor.

11.09.2024 09:20  Güncelleme: 09:23
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, yeni hizmet binasının inşaatındaki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Ertek, inşaatın planlanan sürede tamamlanacağını ümit ettiklerini ifade ederek, "Yeni binamızı kontrol ettik ve detaylı bir incelemede bulunduk. Dış cephe sıva mantolama çalışmaları devam ediyor. İç bölmelerin ve duvarların büyük kısmı tamamlandı, kalan kısmı için çalışmalar sürüyor. Ayrıca sıva ve güçlendirme perdeleri ile demirlerin döşenmesi de hızla devam etmektedir. İhale sürecimiz 20 Nisan 2025'te sona eriyor ve bu tarihte inşaatın bitmesini ümit ediyoruz. Tamamlanmasının ardından toparlanma ve taşınma işlemlerine vakit kaybetmeden başlayacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek'ten yeni hizmet binası açıklaması - Son Dakika

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