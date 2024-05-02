Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ Şube Kanal Temizliği İçin Seferber Oldu

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ Şube ekipleri bahar mevsimi ve sağanak yağışlı havayla birlikte tıkanan kanalları açmak için seferber oldu.

Yoğun yağmur ve işçi bayramı olmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ ekibi tıkanan kanallara vidanjör ile müdahale ederek vatandaşların sıkıntılarını giderdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman ESKİ şube şefliğinde vidanjör olmaması nedeni ile ilçede tıkanan kanalizasyon boruları için genellikle Hınıs veya Karaçoban ilçelerinde gelen vidanjörler ile müdahale ediliyor. - ERZURUM