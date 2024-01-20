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Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi verildi

Erzurum Kızılay ekipleri tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına 'Afetler ve Korunma Bilinci, Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma' eğitimi verildi. Eğitim hem teorik hem de pratik olarak yapıldı.

Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi verildi
20.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:22
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Erzurum Kızılay ekipleri tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına " Afetler ve Korunma Bilinci, Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma" eğitimi verildi.

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen depremler başta olmak üzere afetlere yönelik bilinci artırılması için kurumların çalışması devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte toplumda meydana gelen hassasiyetler aynı zamanda deprem sonrası ortaya konulacak hareket tarzları ve çalışmaları da sıkça gündeme getiriyor. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bu amaçla Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü'nden bir eğitim aldı. Kızılay Afet Müdahale Uzmanları Ayşe Karabulut ve Ömer Faruk edir tarafından İl Müdürlüğ personellerine "Afetler ve Korunma Bilinci, Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma" eğitimi verildi. Eğitim hem teorik hem de pratik olarak yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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