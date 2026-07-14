Erzurum'da 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 15 Temmuz sergisi açıldı

14.07.2026 17:25  Güncelleme: 19:03
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Erzurum'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Çifte Minareli Medrese'de açılan sergide, şehit ve gazi ailelerinin hazırladığı 200 eser yer alıyor. Vali Baruş ve GAZ-DER Başkanı Türkez, serginin demokrasi bilincini canlı tutmak için önemli olduğunu vurguladı.

(ERZURUM) - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Sanat, Resim ve Fotoğraf Sergisi" Çifte Minareli Medrese'de açıldı. Yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergide, şehit ve gazi aileleri ile çocuklarının hazırladığı çini, ebru ve resim çalışmaları ile Erzurumlu 15 Temmuz şehit ve gazilerini konu alan tablolar yer alıyor.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla hazırlanan serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sergide şehit ve gazi aileleri ile çocuklarının hazırladığı çini, ebru ve çeşitli sanat eserlerinin yanı sıra Erzurum'un 15 Temmuz şehit ve gazilerini anlatan tablolar da yer aldı. Programa şehit ve gazi aileleri de katıldı.

"YENİ NESİLLERİN O GÜNLERİ UNUTMAMASI İÇİN BU AÇILIŞLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Açılış kurdelesini kesmeden önce konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o gün ve o gece yaşanan demokrasi destanını yeniden hatırlamak, bu destanı yazan kahramanlarımızı anmak amacıyla hazırlanan sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin hazırladığı resimlerin de yer aldığı bu serginin açılışını yapmak bizim için büyük önem taşıyor. Yeni nesillerimizin o karanlık geceyi unutmamasını istiyoruz. Aynı zamanda o günleri yaşayan vatandaşlarımızın da yaşananları yeniden hatırlayarak, ülkemizin bir daha böyle acılar ve sıkıntılar yaşamaması adına şuurumuzu ve bilincimizi diri tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

"BU FOTOĞRAFLAR İHANETE KARŞI ÖRÜLEN ETTEN DUVARIN VESİKASIDIR"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise "Çifte Minareli Medrese'nin gölgesinde, sadece bir fotoğraf sergisi için değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu anmak için toplandıklarını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, sadece karanlık bir gecenin adı değildir. O gece, bu milletin göğsündeki sarsılmaz imanın, tanklara ve kurşunlara siper olduğu; vatan sevgisinin kelimelerle değil, canla yazıldığı bir destandır. Bugün burada açtığımız bu sergi, sadece donmuş zaman dilimlerinden ibaret değildir. Bu fotoğraflar ihanete karşı örülen etten duvarın, bağımsızlık aşkının ve dökülen kutsal şehit kanlarının birer vesikasıdır. Bu vesileyle, canlarını bu aziz vatan için feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."

ŞEHİT BABASINDAN ANLAMLI ŞİİR

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Açılış törenine Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, STK temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri de katıldı.

Sergide, 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar kameralar karşısına geçerek oğlu için yazılan duygu dolu şiiri okudu.

Vali Baruş, açılış sonrasında şehit aileleriyle tek tek konuştu. Tarihi Çifte Minareli Medrese'deki sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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