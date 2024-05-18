Erzurum'da 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı

Erzurum\'da 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı

Erzurum'da Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 54 farklı yardım kaleminden 382 bin 985 kişiye toplam 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL tutarında yardım yapıldı. Nakdi, barınma, eğitim, gıda, sağlık ve aile destek yardımları şeklinde ifade edilen yardımlarla ilgili açıklama yapıldı.

18.05.2024 10:17
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Erzurum'da nakdi, barınma, eğitim, gıda, sağlık ve aile destek adı altında 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı.

2023 yılında Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 2023 yılında; 54 farklı yardım kaleminden 382 bin 985 kişiye toplam 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL tutarında yardım yapıldı. Bunlar nakdi, barınma, eğitim, gıda, sağlık ve aile destek yardımları şeklinde ifade ediliyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapımına 2009 yılında başlanan ve 2012 yılında hak sahiplerine teslim edilen 456 sosyal konuttan 311'inin tapuları hak sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanlığı'nın "Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip kadınlara yönelik konut desteği" kararı kapsamında; 75 konutun inşaatında sona yaklaşıldı. Kat irtifak tapuları alındı. Konutlar yılsonunda hak sahiplerine teslim edilecek." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 1 milyar 681 milyon 470 bin 939 TL yardım dağıtıldı - Son Dakika
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