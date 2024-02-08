Erzurum\'da 10 adet Pazar yeri açılacak

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezinde 10 adet Pazar yeri açılacağını açıkladı

Şehrin muhtelif yerlerinde her gün açık olacak şekilde10 adet halk pazarı yeri kuracaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet, "Dördü Palandöken, dördü Yakutiye ve 2 adedi Aziziye ilçemizde olmak üzere halkımızın en az yüzde 30 daha ucuz temel gıda maddelerini temin edebileceği yerler olacak. Haftanın her günü açık pazarlar olacak. Bu pazarlara ulaşımda emekli ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşımla alakalı da yardımcı olacağız. Bu insanlarımız kendilerine uzak Pazar yerlerine ulaşmada sorun yaşamayacaklar. Sınırlı sayıda da olsa toplu taşımla bu Pazar yerlerine gidebilecekler. Konunun detaylarını önümüzdeki günlerde daha da netleştireceğiz. " dedi. - ERZURUM