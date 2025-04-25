Erzurum\'da 2025 Yılı Yatırım Projeleri Değerlendirildi

2025 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Çiftçi, 2025 yılı yatırım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu bilgileri paylaştı, "Erzurum'da 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 544 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 112 milyar 542 milyon 320 bin 683 TL'dir. 2025 yılı itibarıyla harcama oranı %8,08, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı ise %32,49'dur"

Erzurum'da söz konusu 544 yatırım projesinin: 4'ü tamamlanırken, 399'u devam ediyor, 109'u ihale aşamasına geldi, 32'sine ise henüz başlanmadı.

Harcama toplamlarına göre öne çıkan kurumlar ise şu şekilde sıralandı: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü: 31 proje, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü: 157 proje, Erzurum Büyükşehir Belediyesi: 49 proje, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü: 4 proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 8 proje.

Vali Çiftçi'nin bilgilendirmesinin ardından, bölge müdürleri tarafından il genelinde yürütülen projeler hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyon gerektiren hususlar değerlendirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ERZURUM