Erzurum\'da toplam kamu proje tutarı 164 milyar

Erzurum'da 2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Ahmet Özdemir, Erzurum'da 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 520 yatırım projesinin bulunduğunu belirtti.

Toplam proje tutarının 164 milyar 352 milyon 482 bin 111 TL olduğunu ifade eden Özdemir, 2026 yılı harcama oranının yüzde 27,05, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 36,79 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Yürütülen 520 yatırım projesinin 36'sının tamamlandığını, 349'unun devam ettiğini, 96'sının ihale aşamasında bulunduğunu ve 39 projeye henüz başlanmadığını belirten Özdemir, yatırım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.

Harcama toplamları bakımından Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yürüttüğü projelerin ön sıralarda yer aldığını belirten Özdemir, sunumlarını gerçekleştirmek üzere sözü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine bıraktı.

Kurumların yatırım ve faaliyetlerine ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda, devam eden projeler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı. - ERZURUM