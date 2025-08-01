Erzurum\'da 334 Gıda Denetimi Yapıldı

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik 334 denetim gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde, 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 334 denetim gerçekleştirilmiştir. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 2 numune alınmış, bunlardan 1'i olumlu sonuçlanmış, diğerinin sonucu ise beklenmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların 7/24 ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvurunun da titizlikle değerlendirildiği ifade edildi. - ERZURUM