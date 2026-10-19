Erzurum'da 52 yaşındaki esnaf Recai Karadaş'ı imam kardeşi uğurladı - Son Dakika
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Erzurum'da 52 yaşındaki esnaf Recai Karadaş'ı imam kardeşi uğurladı

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Erzurum\'da 52 yaşındaki esnaf Recai Karadaş\'ı imam kardeşi uğurladı
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Erzurum'da tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybeden 52 yaşındaki esnaf Recai Karadaş'ın cenaze namazı Gez Köy Camisi'nde kılındı. Namazı imam kardeşi Yusuf Karadaş kıldırdı; Karadaş cemaatten helallik istedi, merhum Gez Köy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un yardımsever esnaflarından, bir süredir tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 52 yaşındaki Recai Karadaş'ın cenaze namazını imam kardeşi Yusuf Karadaş kıldırdı.

Saime Hatun Camii İmamı Yusuf Karadaş'ın ağabeyi, Erdem ve Adem Karadaş'ın esnaf ağabeyi Recai Karadaş için Gez Köy Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını kıldıran imam kardeşi Yusuf Karadaş, namaz öncesinde cemaatten son kez helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı cenaze törenine Karadaş ailesinin yanı sıra merhumun sevenleri, dostları ve akrabaları katıldı.

İmam Yusuf Karadaş, yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Hak ağabeyimizi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan, dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Recai Karadaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gez Köy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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