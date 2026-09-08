Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi

Erzurum\'da 529 yıllık vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2. Beyazıt Vakfı Vakfiyesi şartları kapsamında Tarihi Çifte Minareli Medrese'de sünnet programı düzenledi. Programa katılan Vali Aydın Baruş, çocuklara bisiklet ve Erzurumspor forması hediye ederken, çocuklar sünnet aracıyla kent merkezinde gezdirildi.

2. Beyazıt Vakfı Vakfiyesi'nde yer alan hayır şartları kapsamında, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet programı, Tarihi Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Aydın Baruş, 529 yıllık köklü bir vakıf geleneğinin bugün de yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Sultan II. Bayezid Han'ı ve bu hayrı başlatan ecdadırahmet ve minnetle andı.

Erzurum'un tarih boyunca vakıf kültürünün en köklü merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, vakıfların; komşuyu, yetimi ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayan kadim medeniyet anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Sünnet olan çocuklar, program kapsamında şehrin manevi muhafızlarından Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti, Ulu Camii'nde de manevi atmosferi yaşadı. Erzurum Bar Ekipleri'nin gösterisiyle renklenen programın sonunda Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından sünnet olan çocuklara bisiklet ve Erzurumspor forması hediye edildi. Bu arada Vali Aydın Baruş'un makan aracı da sünnet aracı olarak süslendi ve çocuklar kent merkezinde gezdirildi.

Kaynak: İHA

Çifte Minareli Medrese, Erzurumspor Kulübü, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Hediye, Sünnet, Aydın, Vakıf, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya’da 7 havalimanı kapatıldı Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı
ABD’nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil’i endişelendiriyor ABD'nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil'i endişelendiriyor
Çocuğunun gözleri önünde kıydılar Kan donduran cinayette yeni detay Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki... Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kerem Aktürkoğlu’nun maaşı tam 1004 kat arttı Galatasaray detayı bomba
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 09:43:29. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 529 yıllık vakıf geleneğiyle sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement