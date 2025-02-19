Erzurum'da 6 Bin 217 Engelli Evde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor - Son Dakika
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Erzurum'da 6 Bin 217 Engelli Evde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor

Erzurum\'da 6 Bin 217 Engelli Evde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla toplam 6 bin 217 engelliye evde bakım hizmeti sağlıyor. Kurum, engelli evde bakım, özel bakım merkezleri ve çeşitli sosyal hizmetlerle 20 bin 542 kişiye ulaşırken, Erişilebilirlik Mevzuatı kapsamında 924 alan taraması yapıldı. 2024'te engelli hizmetleri için toplam 832 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

19.02.2025 09:54
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eliyle 6 bin 217 engelli evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Erzurum'da devam eden hizmetleri; Engelli Evde Bakım Hizmeti, Engelli Özel Bakım Merkezleri, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, Koruyucu Aile Hizmeti, Doğum Yardımı, Aile ve Toplum Hizmetleri, Kadın Statüsü, Gazi ve Şehit Yakınları Projeler Engelli Evde Bakım Hizmeti ve Engelli Özel Bakım Merkezleri olarak on başlıkta toplanıyor.

Kurumun çalışmaları kapsamında; 2024 yılı Aralık ayı baz alındığında, özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 478 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti veriliyor. Toplamda 6 bin 217 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlanıyor. 2024 yılı içerisinde 2 bin 7 kişi Engelli Kimlik Kartı Hizmetinden faydalandırıldı. 2017-2024 yılları arasında aktif kullanıcı sayısı 20 bin 542 kişi oldu. Ayrıca Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 924 alan taraması yapıldı ve 20 kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verildi.

2024 yılında Erzurum'da; Engelli Evde Bakım Hizmeti olarak 629 milyon 130 bin 670,15 TL ve Engelli Özel Bakım Merkezleri hizmetleri olarak 203 milyon 610 bin 98,24 TL ödeme yapıldı. Toplamda Engelli Evde Bakım Hizmeti ve Engelli Özel Bakım Merkezleri hizmetleri olarak 832 milyon 740 bin 768,39 TL ödeme yapıldı. Erzurum'daki kuruluşlarda 201 çocuğa yatılı olarak bakım hizmeti sunuluyor. Bin 843 çocuğumuz ise aile yanında destekleniyor. 65 çocuk oruyucu aile hizmetinden yararlandırılırken, 3 çocukta evlat edindirme hizmetinden yararlandırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 6 Bin 217 Engelli Evde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor - Son Dakika

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