Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaşlılara Saygı Haftası iftar programı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" çerçevesinde bir iftar programı düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı iftar programı zaman zaman duygu dolu anlara da sahne oldu. Programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi; güngörmüşlerimiz, yaşlılarımızla birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek programın düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çiftçi: "Muhterem büyüklerimin öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum. Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye vasiyetinde: 'Evlat! ananı ve atanı say. Bereket büyüklerle beraber olmaktadır.' diyor. Bu manada; rahmet, yardımlaşma ve dayanışma ayının 11. gününde, bizleri sizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. döneminde Avrupa ülkelerinde yaşlıları ölüme terk ettiler. Hamdolsun, bizim devletimiz, milletimiz 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla her bir yaşlımıza ayrı ihtimam gösterdi. Çünkü güngörmüşlerimiz bizim dua kapımızdır. Bu manada devletimizin temsilcisi Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu tekrar ifade ediyor, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de yaşlıların bizim en değerli emanetlerimiz olduğunu vurgulayarak, "18-24 Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle kıymetli büyüklerimizle iftar programında bir araya geldik. " Zor zamanda yanlarında olup dualarını aldığımız ve tecrübelerinden yararlandığımız saygıdeğer büyüklerimizi her daim baştacı edeceğiz." şeklinde konuştu. - ERZURUM